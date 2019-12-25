Человека в костюме динозавра заметили недалеко от метро "Парнас"

Неизвестный гулял с женщиной и ребенком.

В субботу вечером, 4 апреля, в Петербурге продолжился "парад" необычных костюмов, защищающих от коронавируса. Об этом рассказали в группе "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Человека в костюме огромного ящера заметили недалеко от станции метро "Парнас". Неизвестный гулял с женщиной и ребенком.

Впервые во время пандемии динозавры "начали воскресать" в Италии, чуть позже из "сородичи" появились на территории США. В надежде защититься от вируса (или посмеяться) люди надевают их для того, чтобы сходить в магазин, вынести мусор или даже выгулять собаку.

Минимальная цена на "Тирексов" начинается от 1,5 - 5 тысяч рублей, в зависимости от места заказа и качества сборки.

На данный момент неизвестно действительно ли подобные надувные костюмы обладают какими-то защитными свойствами. Однако, согласно данным продавцов, состоят "динозавры" из плотного, водонепроницаемого материала, который полностью покрывает тело и лицо носящего. Это значит что они, возможно, в действительности могут "посоперничать" с медицинскими масками или перчатками.

Недавно мы писали о том, что житель Всеволожска решил вынести мусор в костюме динозавра.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished, tiktok@supercorgi_jojo, aliexpress.ru