Уроженец Хабаровского края подозревается в краже рубашки из магазина в Пулково

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".

В аэропорту Пулково сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража в магазине беспошлинной торговли. Подробности сообщили в ЛО МВД России в аэропорту Пулково.

К полицейским обратился представитель одного из магазинов беспошлинной торговли, который расположен в зоне вылета внутренних рейсов, с заявлением о краже черной рубашки. Подозреваемым оказался 43-летний уроженец Хабаровского края.

По прилету из Хабаровского края он решил посетить один из магазинов в Централизованном пассажирском терминале "Пулково". На витрине ему приглянулась рубашка, которую он забрал и ушел, не оплатив товар.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также иностранец подозревается в краже чужого костюма в Пулково.

Видео: ЛО МВД России в аэропорту Пулково