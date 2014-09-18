Иностранец подозревается в краже чужого костюма в Пулково

Как установили полицейские, потерпевший оставил портплед с костюмом на скамейке.

В Пулково раскрыли кражу дорогостоящего костюма. Подробности рассказали в ЛО МВД России в аэропорту Пулково.

В полицию обратился 39-летний пассажир рейса "Санкт-Петербург – Махачкала". На территории аэропорта у него пропал классический костюм стоимостью 44 тысячи рублей. Подозреваемого оперативно вычислили, им оказался 45-летний иностранец.

Как установили полицейские, потерпевший оставил портплед с костюмом на скамейке. Злоумышленник, убедившись в том, что владельца поблизости нет, забрал костюм и сел на рейс "Санкт-Петербург – Калининград". По возвращении из поездки турист был задержан сотрудниками петербургской транспортной полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в Пулково 25-летний пассажир украл брендовый чехол для кредитных карт.

Фото и видео: ЛО МВД России в аэропорту Пулково