Житель Всеволожска вынес мусор в костюме динозавра

Происходит ли это постоянно или является лишь шуткой на данный момент неясно.

Интернет в очередной раз доказал, что люди не перестают придумывать новые необычные способы защититься от коронавируса. Сегодня, 4 апреля, в группе "Признавашки ДТП и ЧП", социальной сети "Вконтакте", появилось видео, на котором житель Всеволожска выбегает вынести мусор в костюме динозавра.

Происходит ли это постоянно или является лишь запоздавшей первоапрельской шуткой ( видео появилось на странице одной из подписчиц группы еще 1 апреля) на данный момент неясно. В комментариях недовольно отмечают, что это "плагиат", ведь человека в костюме ящера уже замечали во время карантина в Испании.

Ранее мы рассказывали о том, как петербуржцы проводят карантин.

Видео:vk.com/unreleased_dtp