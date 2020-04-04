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Житель Всеволожска вынес мусор в костюме динозавра

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Происходит ли это постоянно или является лишь шуткой на данный момент неясно.

Интернет в очередной раз доказал, что люди не перестают придумывать новые необычные способы защититься от коронавируса. Сегодня, 4 апреля, в группе "Признавашки ДТП и ЧП", социальной сети "Вконтакте", появилось видео, на котором житель Всеволожска выбегает вынести мусор в костюме динозавра. 

Происходит ли это постоянно или является лишь запоздавшей первоапрельской шуткой ( видео появилось на странице одной из подписчиц группы еще 1 апреля) на данный момент неясно. В комментариях недовольно отмечают, что это "плагиат", ведь человека в костюме ящера уже замечали во время карантина в Испании.

Ранее мы рассказывали о том, как петербуржцы проводят карантин. 

Видео:vk.com/unreleased_dtp

 

Теги: видео, всеволожск, динозавр, защита от коронавируса, карантин, коронависрус, самоизоляция, шутка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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