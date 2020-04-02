Хоккей дома, танцы и костюм коронавируса: как петербуржцы проводят карантин

Самые яркие кадры из социальных сетей во время карантина.

Карантин затронул всех, жителям России порекомендовали остаться дома до конца месяца и выходить на улицу только при необходимости. Мы решили узнать, чем занимаются люди на самоизоляции. Своими достижениями многие активно делятся в Instagram. Кажется, что постов в социальных сетях во время карантина стало на порядок больше.

Оказалось, что большинство людей увлеклись спортом и танцами, кто-то тренируется вместе с детьми или домашними животными. Некоторым собакам особенно повезло – хозяева подарили костюм коронавируса. Что еще удивительного принес карантин, смотрите в нашем видео.

Видео: Instagram