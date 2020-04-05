РЖД отменяет поезда в Калининград

Изменения коснутся рейсов из Москвы и Петербурга.

С 6 апреля РЖД приостанавливает сообщение с Калининградом, идущее через Белоруссию и Литву. Об этом говорится на сайте организации.

Речь идет о поездах поездах № 30/29 "Калининград - Москва" и № 80/79 "Калининград – Санкт-Петербург". Для выезжающего 5 апреля поезда № 30 "Калининград - Москва" будет изменен график курсирования. Неиспользованные билеты подлежат возврату. Все подробности можно прочесть на официальном сайте РЖД.

Ранее мы писали о том, что Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с РФ.

Видео: Youtube/ ТМХ.