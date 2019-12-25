Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 4 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 4 апреля в Петербурге зарегистрировали ещё 15 случаев. Двое пациентов скончались. В Ленобласти также зарегистрировано 6 новых случаев, смертей нет. Всего по данным оперштаба известно о 171 пациентах с коронавирусом, выздоровели 28 человек, умерли двое.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки выявлено 582 новых случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки погибло 9 человек, выздоровело 52 человека. Всего с начала эпидемии зарегистрирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровело, а 43 пациента скончались.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 4 апреля

Напомним, что в Петербурге зарегистрировали 15 новых случаев, а в Ленобласти – 7. Индекс самоизоляции в Северной столице составил 3,7 балла, это означает, что большинство петербуржцев находятся дома. Однако не все горожане готовы "жертвовать", так жители Колпино вышли на улицу и провели разминку, несмотря на запреты.

Также горожане пытаются поддерживать оптимистичный настрой: во Всеволожске заметили динозавра, который выносил мусор. В городе продолжают дезинфекцию, на этот раз обрабатывают детские площадки, которыми запретили пользоваться накануне. Зоозащитники просят петербуржцев приютить животных из приютов на время самоизоляции: четвероногих некому кормить и выгуливать.

Стало известно, что в Александровской больнице подтвердили массовое заражение коронавирусом.

Коронавирус в России: последние новости за 4 апреля

Напомним, что в России выявили более 580 случаев коронавируса за сутки. В Роспотребнадзоре оценили развитие ситуации с коронавирусом в России. Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России и посоветовала россиянам разумно тратить сбережения. Правительство поможет деньгами россиянам, застрявшим за границей, для организации пребывания соотечественников за границей выделено 500 миллионов рублей. Глава страны подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от пандемии россиян, ИП и бизнеса и не исключил риск дефицита нефти.

Теперь в период эпидемий или ЧС пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями смогут получать нужные лекарства, заказывая их через интернет. Министр просвещения не исключил повторного переноса ЕГЭ. Возможно скоро ученые смогут найти вакцину: испытания на животных в России закончатся к концу апреля.

Фото: Piter.TV