Жителей Петербурга просят временно приютить кошек и собак

Животных некому кормить и выгуливать.

В воскресенье, 4 апреля, стало известно, что зоозащитники попросили жителей Петербурга взять кошек и собак на передержку на время самоизоляции. Об этом рассказали в группе благотворительного проекта "Ветер перемен", социальной сети "Вконтакте".

Животных, которые находятся в приютах, сейчас некому кормить и выгуливать. Большинство волонтеров находятся на самоизоляции. Именно поэтому пушистых и хвостатых вынуждены отдавать горожанам на временную передержку.

Отмечется, что "эта история не для тех, кому нужен повод выходить на улицу и не платить за это штраф", а для тех, кто действительно хочет помочь.

Ранее мы писали, что в Петербурге запустили флешмоб "Сиди дома, гладь кота!".

Фото: pixabay