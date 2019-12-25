Всего по России 582 новых случая.

По состоянию на 4 апреля в Петербурге ещё 15 человек заразились коронавирусом. Двое пациентов скончались. В Ленобласти также зарегистрировано 6 новых случаев, смертей нет.

Таким образом, число заразившихся в Петербурге на сегодняшний день выросло до 171.

В Ленинградской области официально 47 заболевших COVID-19.

Всего по России установлено 582 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.

По официальным данным, на всей территории России инфицированы 4 731 человек.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге создали приложение для оценки риска заражения коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.РФ