Пользователь сможет зайти в программу, пройти тестирование и узнать результат о риске инфицирования.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Петербурге создали приложение для оценки риска заражения коронавирусом. Программа разработана ведущими врачами Петербурга при поддержке Минздрава РФ.

Известно, что помимо петербургских врачей и Минздрава РФ разработкой приложения занимались сотрудники Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

Отмечается, что пользователь может в программе пройти тестирование и узнать результат о риске инфицирования COVID-19. Приложение создано на основе сервиса "Стоп коронавирус" и мобильного приложения "Здоровье.ру".

Отмечается, что программа бесплатная.

Ранее мы сообщали о том, что "Яндекс" показал изменение индекса самоизоляции петербуржцев за неделю.

Фото:pixabay