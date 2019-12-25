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В Петербурге создали приложение для оценки риска заражения коронавирусом
Сегодня, 16:00
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В Петербурге создали приложение для оценки риска заражения коронавирусом

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Пользователь сможет зайти в программу, пройти тестирование и узнать результат о риске инфицирования.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Петербурге создали приложение для оценки риска заражения коронавирусом. Программа разработана ведущими врачами Петербурга при поддержке Минздрава РФ.

Известно, что помимо петербургских врачей и  Минздрава РФ разработкой приложения занимались сотрудники Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

Отмечается, что пользователь может в программе пройти тестирование и узнать результат о риске инфицирования COVID-19. Приложение создано на основе сервиса "Стоп коронавирус" и мобильного приложения "Здоровье.ру".

Отмечается, что программа бесплатная. 

Ранее мы сообщали о том, что "Яндекс" показал изменение индекса самоизоляции петербуржцев за неделю.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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