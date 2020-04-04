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В Роспотребнадзоре оценили развитие ситуации с коронавирусом в России

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Информация появилась в телефильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус" для телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила развитие ситуации с коронавирусом в России как положительное. Страна идет по оптимистичному сценарию, заявила глава ведомства. Как рассказала Попова в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус" для телеканала "Россия-1", это происходит в том числе и потому, что в России были приняты необходимые меры – у страны было время подготовиться к ситуации.

Ведомства просчитали несколько вариантов развития событий, в том числе и неблагоприятный, объявила Попова.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома. Эксперты дали рекомендации о правильной уборке помещения во время пандемии коронавирусной инфекции. Они отметили, что особое внимание следует уделять дверным ручкам и выключателям. 

Видео: Vasiliy Aksenov, Food and Agriculture Organization of the United Nations / YouTube

Теги: коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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