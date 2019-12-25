Россиянам дали советы по уборке в период распространения коронавируса.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома. Эксперты дали рекомендации о правильной уборке помещения во время пандемии коронавирусной инфекции. Они отметили, что особое внимание следует уделять дверным ручкам и выключателям. Специалисты советуют мыть дверные ручки на входной двери в квартиру. Процедуру необходимо выполнять с мылом, антисептиком или хлоросодержащим раствором.

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Выключатели в доме протирать нужно, если в помещении есть больной человек. Делать это необходимо после каждого использования. Протирать предметы надо при помощи салфетки и антисептика. Также следует уделить внимание протиранию ручек шкафов, спинок стульев, столов и бытовой техники. В ванной комнате при помощи бытовой химии и горячей воды следует проводить обеззараживание смесителей и раковины. Делать это нужно в ежедневном порядке. Зубные щетки и расчески в Роспотребнадзоре также советуют ежедневно обрабатывать антисептиком.

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