Министр просвещения не исключил повторного переноса ЕГЭ

Ведомство приняло решение отсрочить сдачу экзамена до 8 июня.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе онлайн-марафона "Домашний час" на странице ведомства во "ВКонтакте" не исключил повторного переноса сдачи Единого государственного экзамена. Глава министерства в ходе эфира пояснил, что пояснил, что министерство будет следить за развитием ситуации с коронавирусом. Сейчас решение о повторном переносе ЕГЭ не принято, ранее было установлена новая дата переноса – 8 июня.

Ранее мы сообщали о том, что в Минпросвещения допустили продление учебного года на лето. Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции.

Видео: ВКонтакте / Министерство просвещения РФ