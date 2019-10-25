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Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

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Глава ЦБ РФ призвала жителей страны взвешенно принимать решения по данному вопросу.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам не следует поддаваться импульсам в решении финансовых вопросов в период кризиса. Она отметила, что универсальных методов решения данной проблемы не существует – у многих людей разный уровень дохода. Однако основой является то, что при принятии решений по потреблению и использованию сбережений гражданам требуется подходить сдержаннее, разумно оценивая свои возможности.

Ранее мы сообщали о том, что Банк России порекомендовал страховщикам заключать договоры ОСАГО без диагностических карт, подтверждающий пройденный автомобилем техосмотр. Решение связано с ограничениями в период пандемии коронавируса.

Видео: Youtube/Банк России

Теги: набиуллина, цб рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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