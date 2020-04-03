Центробанк позволит выдавать ОСАГО без диагностических карт

Карты нужно будет предоставить в течение месяца после снятия ограничений по коронавирусу.

Банк России порекомендовал страховщикам заключать договоры ОСАГО без диагностических карт, подтверждающий пройденный автомобилем техосмотр. Решение связано с ограничениями в период пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции 3 апреля.

Набиуллина отметила, что карты нужно будет предоставить страховым компаниям в течение месяца после того, как ограничительные меры перестанут действовать. Также глава Центробанка подчеркнула, что меры по борьбе с инфекцией повлияют на срок урегулирования убытков, они увеличатся.

Важно, чтобы при этом страховщики старались обеспечивать максимальную защиту интересов потребителей страховых услуг. – отметила Набиуллина.

За соблюдением интересов клиентов в Банке России пообещали пристально следить, пока ограничения не снимут.

До заявления Набиуллиной водители не могли получить полис ОСАГО без упомянутой диагностической карты. Автомобили, нуждающиеся в техосмотре, запрещали использовать без полиса.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца.

Видео: Банк России / YouTube