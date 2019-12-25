Кредитным организациям регулятор советует работать в режиме новогодних праздников

Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца, который накануне объявил Владимир Путин. Заёмщики обязаны заплатить в срок, сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России считает, что обязательства по финансовым сделкам должны исполняться в тот срок, который предусмотрен договором. Нерабочие дни не будут считаться поводом для освобождения или отсрочки для платежа.

В ЦБ уточнили, что на время первой нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля время платежа перенеслось на первый рабочий день — 6 апреля.

Однако в Центробанке подчеркнули, что кредитор может учесть фактическую возможность должника платить, а также условия для дистанционного обслуживания. Кредиторов призывают принять во внимание ограничительные меры в регионе, где числится заёмщик.

Кредитным организациям регулятор советует работать в режиме новогодних праздников и при этом обеспечить возможность пользования дистанционными услугами.

Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии коронавируса.