Эксперт Зорин прокомментировал снижение ключевой ставки до 15%

Смягчение денежно-кредитной политики продолжает поддерживать рынок.

Снижение ключевой ставки до 15% годовых — логичный и ожидаемый шаг со стороны Банка России. Такое мнение высказал "Петербургскому дневнику" коммерческий директор компании "Брусника" в Петербурге и Ленобласти Максим Зорин.

Смягчение денежно-кредитной политики продолжает поддерживать рынок. Однако пока эти меры не позволяют выйти из периода низкого спроса, отметил эксперт. Он подчеркнул, что смягчение политики шло на протяжении всего 2025 года, а в начале 2026-го процесс продолжается осторожно и поэтапно.

Если динамика сохранится, рынок будет постепенно оживать, а ипотека станет доступнее. Более решительное снижение ставки стало бы серьезной поддержкой для девелоперов, позволив запускать новые проекты на более выгодных условиях, добавил Зорин.

Фото: сайт ЦБ РФ