Центробанк понизил ключевую ставку до 15%

Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Решение о снижении ключевой ставки приняли на заседании ЦБ РФ, прошедшем сегодня, 20 марта. Совет директоров согласился снизить показатель на 0,5 п.п. Также отмечается, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста, а в феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе.

В заявлении регулятора подчеркнули, что устойчивые показатели текущего роста цен остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем, по данным ЦБ, значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий. Напомним, что в последний раз ключевую ставку снизили до 15,5%.

