Ущерб нерабочего месяца российской экономике будет около 1,5–2% ВВП в 2020 году.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России. По её словам, ущерб нерабочего месяца российской экономике будет около 1,5–2% ВВП в 2020 году.

Она считает, что только во второй половине года российская экономика начнет стабилизироваться и возвращаться в свой обычный режим.

Набиуллина отметила, что пока новых мер для поддержки мер экономической стабильности в России не требуется. Но подчеркнула, что в случае необходимости регулятор готов задействовать дополнительные инструменты.

Ранее Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца.