Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от пандемии россиян, ИП и бизнеса

В документе говорится о заемщиках, которые потеряли более 30% дохода в период пандемии.

Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для россиян, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса. Соответствующий документ появился 3 апреля на портале правовой информации и вступил в силу.

Отмечается, что законопроект подготовили депутаты вместе с Минфином и Центробанком. Президент еще 25 марта предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, которые потеряли более 30% дохода в период пандемии. В течение таких каникул штрафы и пени не начисляются, досрочные выплаты не требуются, а взыскание на предмет залога или ипотеки не допускается. В то же время, заемщик может досрочно погасить кредит.

Также согласно документу, физлица и индивидуальные предприниматели, взявшие кредит до 3 апреля, смогут до конца сентября обратиться за каникулами сроком до полугода в том случае, если их доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в прошлом году.

В законе уточняется, что все обеспечительные меры продолжат действовать и после окончания каникулярного периода.

Ранее Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств.

Фото: kremlin.ru