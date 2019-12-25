Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

В период эпидемий или ЧС пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями смогут получать нужные лекарства, не выходя из дома.

Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже медикаментов, соответствующий документ опубликован в пятницу, 3 апреля, на официальном портале правовой информации.



Согласно тексту закона, россиянам теперь позволено дистанционно приобретать препараты по рецептуре в случае эпидемий или чрезвычайных ситуаций. По словам авторов документа, решение оказалось важным уже в условиях карантина в пандемию коронавируса. Благодаря закону, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями смогут получать нужные лекарства, не выходя из дома. Ранее заказ можно было только забронировать в аптеке и забрать его оттуда же.



Отмечается, что запрещена онлайн-продажа психотропов, наркотических препаратов и медикаментов с содержанием более 25% этилового спирта. Виртуальную торговлю правительство может вводить до конца текущего года.

Ранее Шойгу рассказал, что Минобороны построит 16 инфекционных центров в мае.

Фото: pixabay