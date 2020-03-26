Они нужны, чтобы военная медицина могла противостоять коронавирусу.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Минобороны построит 16 инфекционных центров в мае. Об этом он рассказал на заседании правительства.

По словам Шойгу, это сделано, чтобы военная медицина могла противостоять коронавирусу.

Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, - сказал он.

Построить центры предлагают до 15 мая. 30 апреля возведут восемь центров - в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске.

До 15 мая закончат строительство ещё восьми центров.

Ранее Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ.