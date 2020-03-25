Действующие законы дают лазейки для прозападных оппозиционеров.

Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ. Об этом глава Минобороны рассказал на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа, посвященного направлению развития Вооруженных сил России.

Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования прокомментировал чиновник

По словам спикера, активисты прозападной оппозиции пытаются проникнуть на военные объекты РФ. Для этого они используют российские законы, которые касаются прав и обязанностей журналистов. Шойгу добавил, что прозападные оппозиционеры регулярно обучаются за границей. После этого они подхватывает обвинения Запада по отношению к России. Если бы подобные действия активисты совершали на Западе, то их бы привлекли к ответственности.

Шойгу рассказал о кибератаках на объекты Минобороны из-за рубежа.

Видео: YouTube/Минобороны России