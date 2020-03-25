Сергей Шойгу рассказал о кибератаках на объекты Минобороны из-за рубежа. За последние три года на инфраструктуру ВС РФ совершено более 25 тысяч хакерских атак. Об этом чиновник заявил во время правительственного часа в Совете Федерации по теме состояния и направленности развития Вооруженных сил России.
Информационное пространство сегодня стало ещё одним театром военных действий
считает Шойгу
Глава Минобороны добавил, что ежегодно количество кибернападений увеличивается на 12%. Чиновник объяснил,что российские военные готовы к борьбе против киберпреступников. Сергей Шойгу выразил надежду, что внутри страны сообщников хакеров будет как можно меньше. На данный момент все кибератаки на информационные системы ВС РФ удалось нейтрализовать. В государстве действует система защиты, которая обеспечивает устойчивость системы управления Вооруженными силами.
Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию.
Видео: YouTube/Минобороны России
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