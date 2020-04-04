Правительство поможет деньгами россиянам, застрявшим за границей

Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Российское правительство одобрило выделение Министерству иностранных дел средств из резервного фонда для помощи россиянам, которые находятся за границей и потеряли возможность вернуться домой из-за коронавирусных мер.

Ранее мы сообщали о том, что для организации пребывания соотечественников за границей выделено 500 миллионов рублей. Средства пустят на оплату обеспечения застрявших вдали от родины людей и их временного пребывания в других странах. Отмечается, что при необходимости россиянам продлят сроки действия документов, благодаря которым они находятся в иностранных государствах.

С полуночи 4 апреля Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян.

Видео: government.ru