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Правительство поможет деньгами россиянам, застрявшим за границей

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Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Российское правительство одобрило выделение Министерству иностранных дел средств из резервного фонда для помощи россиянам, которые находятся за границей и потеряли возможность вернуться домой из-за коронавирусных мер.

Ранее мы сообщали о том, что для организации пребывания соотечественников за границей выделено 500 миллионов рублей. Средства пустят на оплату обеспечения застрявших вдали от родины людей и их временного пребывания в других странах. Отмечается, что при необходимости россиянам продлят сроки действия документов, благодаря которым они находятся в иностранных государствах.

С полуночи 4 апреля Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян. 

Видео: government.ru

Теги: коронавирус, мид, мишустин, правительство, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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