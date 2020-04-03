МИД РФ выделил 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей

Авиарейсы для возвращения россиян домой действительно приостановили с 4 апреля.

Россия действительно приостановила все авиарейсы для возвращения россиян из-за рубежа с 4 апреля, поэтому Министерство иностранных дел выделило 500 миллионов рублей для организации пребывания соотечественников за границей. Об этом 3 апреля сообщили в оперштабе по предупреждению завоза инфекции.

Средства пустят на оплату обеспечения застрявших вдали от родины людей и их временного пребывания в других странах. Отмечается, что при необходимости россиянам продлят сроки действия документов, благодаря которым они находятся в иностранных государствах.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпании понизили цены на полеты по России.

Фото: pixabay

Видео: government.ru