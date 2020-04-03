Ожидается, что авиасообщение с Россией полностью остановят с 00:00 4 апреля.

Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.

Ожидается, что авиасообщение с Россией полностью остановят с 00:00 4 апреля.

Регулярные и чартерные рейсы с другими странами РФ закрыла с 27 марта. Исключение составили полеты, связанные с вывозом россиян из-за рубежа и иностранцев за рубеж.

30 марта мы писали, что источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за границы россиян. Число прилетевших будет сокращено.

Видео: YouTube / Федерация мигрантов России