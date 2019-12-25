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Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за границы россиян
Сегодня, 21:39
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nastya960

Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за границы россиян

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Рейсы в Москву будут выполняться только в аэропорт Шереметьево.

Россия ограничит количество чартерных рейсов для вывоза граждан страны из-за границы, число прилетевших будет сокращено. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Рейсы в Москву будут выполняться только в аэропорт Шереметьево, в сутки не более 500 россиян.

С 20 по 27 марта, по данным МИД, в страну вернулись более 130 тысяч россиян, в том числе 13 тысяч из стран, с которыми Россия прекратила или ограничила воздушное сообщение. На сегодняшний день Россия прекратила все авиасообщение со всеми зарубежными странами.

Ранее оперштаб удалил сообщение о продлении карантина в Москве до 14 апреля.

Теги: квота, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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