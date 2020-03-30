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Оперштаб удалил сообщение о продлении карантина в Москве до 14 апреля

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В штабе пояснили, что сейчас срок режима самоизоляции определяется указом Владимира Путина.

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной. С данным заявлением выступил столичный оперативный штаб.

В штабе пояснили, что сейчас срок режима самоизоляции определяется указом Владимира Путина. Согласно этому указу, нерабочей является неделя с 30 марта по 5 апреля. Дальнейшее развитие будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее оперативный штаб сообщил, что режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля.

Видео: Piter.TV

Теги: коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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