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Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

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Режим начал действовать 30 марта, и он распространяется на всех граждан, вне зависимости от возраста.

Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля. Такой срок установил мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Режим начал действовать 30 марта, его должны соблюдать все граждане, вне зависимости от возраста. Выйти из дома можно только для получения экстренной помощи или для посещения аптеки и продуктового магазина. 

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 634 тысячи человек, более 30 тысяч умерли. В РФ коронавирусом заболели 1836 человек (1226  – в Москве), умерли 9 человек, 66 вылечились.

 

Теги: коронавирус, самоизоляция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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