Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

Режим начал действовать 30 марта, и он распространяется на всех граждан, вне зависимости от возраста.

Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля. Такой срок установил мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Режим начал действовать 30 марта, его должны соблюдать все граждане, вне зависимости от возраста. Выйти из дома можно только для получения экстренной помощи или для посещения аптеки и продуктового магазина.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 634 тысячи человек, более 30 тысяч умерли. В РФ коронавирусом заболели 1836 человек (1226 – в Москве), умерли 9 человек, 66 вылечились.