В России выявили более 580 случаев коронавируса за сутки

Всего случаев заболевания в стране превысило 4,7 тысяч.

Поступила актуальная статистика по заболеваемости коронавирусом в России. По состоянию на утро 4 апреля, всего наблюдается в 78 регионах страны 4731 случай заболевания, 333 человека выздоровело, 43 пациента умерли.

За последние сутки выявлено более 580 случаев заболевания, погибло 9 человек, а выписались 52 пациента. При этом на сайте по состоянию на полдень 4 апреля варьируется количество новых случаев – от 582 на странице оперативной информации до 601 пациента на странице детальной информации.

Случаи заболевания за сутки зафиксированы в 32 регионах РФ, в "лидерах" – Москва (434 случая), Подмосковье (49 случаев) и Петербург (15 человек).

Ранее мы подвели итоги суток по ситуации с коронавирусом в Москве и Петербурге. В столице было подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом, 210 человек из заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет. В Северной столице за минувшие сутки подтверждено, что 15 человек заразились коронавирусом. Двое пациентов скончались.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф