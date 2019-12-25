В Москве выявили 434 случая коронавируса за сутки

Новые данные сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом.

По состоянию к утру субботу, 4 апреля, в Москве было подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом. Как отмечают в оперштабе Москвы, 210 человек из заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет. К возрасту от 46 до 65 лет принадлежат 143 человека, к числу людей возраста "65+" относятся 67 человек, причем пятнадцати из них – больше 80 лет. Положительными тесты на коронавирус оказались у 14 детей.

Отмечается, что в столице за минувшие сутки выздоровели 168 пациентов, а умерли 24 человека.

Под наблюдением врачей продолжают находиться все пациенты и лица, находившиеся с ними в контакте.

Отметим, что всего в Москве зарегистрировано 3357 случаев заболевания коронавирусом.

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