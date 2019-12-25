В Москве умерли четыре человека с подтвержденным коронавирусом

Самому молодому было 34 года, остальным – от 80 до 86 лет.

В Москве скончались четыре пациента с положительным результатом анализа на коронавирус и двусторонней пневмонией, сообщили 3 апреля в столичном оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

Самому молодому умершему было 34 года, мужчина страдал хроническим бронхитом, проблемами с поджелудочной железой и сердцем. В оперштабе отметили, что пациента четыре дня выхаживали на искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось – медики зафиксировали также отек легких и мозга и кровоизлияние.

Другим пациентам было от 80 до 86 лет, двое из них также болели бронхитом. Среди сопутствующих заболеваний специалисты выявили пиелонефрит, атеросклероз, гипертонию.

На сегодняшний день в России зафиксировано 4149 случаев заболевания коронавирусом, около 300 человек уже выздоровели.

Ранее в Коми скончались сразу две женщины с коронавирусом.

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