В Коми скончались сразу 2 женщины с коронавирусом

Умершим женщинам было 61 и 71 год.

В Республике Коми 2 женщины с диагнозом коронавирус умерли в больницах.

На официальном портале Правительства Республике Коми сообщается, что на 3 апреля в регионе зарегистрированы два летальных исхода у пациентов с COVID-19. Оба летальных случая - женщины пенсионного возраста.

Первая пациентка, жительница Сыктывкара 1958 года рождения, поступила в больницу 25 марта с тяжелой формой пневмонии. Кроме того у нее была гипертония и ожирение. Женщина сразу начала получать необходимое лечение, но ее состояние резко ухудшилось, и она была переведена в реанимацию, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась от тяжёлой дыхательной и почечной недостаточности.

Вторая умершая пациентка ( 1948 года рождения) умерла в центральной районной больнице Княжпогостского района. Подробности не уточняются.

По состоянию на 3 апреля в регионе нарастающим итогом 56 случая коронавируса. Один человек выздоровел, двое умерли. Коми занимает 4е место по заболеваемости коронавирусом в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ранее: В Костроме умерла пожилая женщина с подозрением на коронавирус