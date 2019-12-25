В Костроме скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Окончательный диагноз будет установлен после вскрытия и по результатам лабораторных анализов на коронавирус.

В Костроме скончалась женщина, у которой подозревают коронавирус.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что 70-летняя женщина приехала 30 марта из Москвы и заболела. Первичный тест показал наличие коронавируса в организме. Результат анализа из Москвы еще не пришел. Когда состояние пенсионерки ухудшилось, ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на все усилия медиков, сегодня, 2 апреля, женщина скончалась.

У 6 человек из группы контактов этой женщины первичные тесты показали положительный результат на COVID-9. Их биоматериалы для подтверждения диагноза также отправлены в Московскую лабораторию. На данный момент у них нет катаральных явлений. Три человек, в том числе и врач поликлиники, которая вела прием, госпитализированы.