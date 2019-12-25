Еще 24 пациента с COVID-19нашли в Подмосковье.

В Москве за сутки выявили 448 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили эксперты из столичного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Специалисты пояснили, что кроме 448 зараженных еще 34 человека с подтвержденным COVID-19 приходится на Московскую область. По стране зафиксирован 601 новый случай заражения.

За последние сутки в России медики выявили 601 случаи заражения коронавирусом. Пациенты с данным диагнозом находятся в 32 регионах страны. По выздоровлению выписано за последние сутки 46 человек из Москвы, Самарской области, Татарстана, Башкирии, Перми, ХМАО, Ульяновской области.

