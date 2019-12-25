В Москве за сутки выявили 448 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили эксперты из столичного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Специалисты пояснили, что кроме 448 зараженных еще 34 человека с подтвержденным COVID-19 приходится на Московскую область. По стране зафиксирован 601 новый случай заражения.
За последние сутки в России медики выявили 601 случаи заражения коронавирусом. Пациенты с данным диагнозом находятся в 32 регионах страны. По выздоровлению выписано за последние сутки 46 человек из Москвы, Самарской области, Татарстана, Башкирии, Перми, ХМАО, Ульяновской области.
Обсуждение ( 0 )
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees