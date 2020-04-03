За минувшие сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом. Всего заболевших в РФ по состоянию на 3 апреля - 4149 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Лидирует по количеству новых заболевших Москва. В столице зафиксировали 448 новых случаев. Следом идёт Подмосковье с 34 заразившимися. В Пензенской области 11 заболевших, в Ленинградской — 10, в Ямало-Ненецком автономном округе 10 человек заболели коронавирусом.

За последние сутки от коронавируса в стране скончались четыре гражданина — два в Коми, один в Москве, один в Пермском крае.

За всё время в России от новой инфекции умерло 34 человека.

За минувшие сутки выздоровели от COVID-19 46 человек — их выписали из больницы. За всё время в России от коронавируса излечился 281 гражданин.

Ранее в ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса.

Видео: kremlin.ru