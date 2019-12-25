Вирус стремится продлить своё существование.

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса. Заявление сделал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, коронавирус не хочет уничтожить человечество, потому что это убьёт носителей и, соответственно, сам вирус исчезнет. Инфекционист подчеркнул, что COVID-19 существует в больном, но живом организме.

Главная цель коронавируса — это репродукция. По мнению Никифорова, вирус стремится продлить своё существование.

Ранее в Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина.