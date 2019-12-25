О смерти пациента сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина. Накануне у него диагностировали двухстороннюю пневмонию. Тест на коронавирус дал положительный результат.

О смерти пациента сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. Также он был боле тахикардией, полиорганной недостаточностью и другими заболеваниями.

Как уточнил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Костроме скончалась женщина с подозрением на коронавирус.