Наибольшее количество выписок из больницы пришлось на Москву.

В России за сутки выписали 46 человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты отметили, что все пациенты отпущены домой в связи с улучшением состояния здоровья. Проведенные тесты на наличие COVID-19 показали у них отрицательный результат.

На данный момент известно, что больше всего вылечившихся от коронавируса находится в Москве. Медики выписали в регионе 28 человек. В Самарской области от инфекции избавились пятеро, в Татарстане и Башкирии - четверо. По два местных жителя врачи отпустили домой из больницы в ХМАО и Пермском крае. Один россиянин выписан из медицинского центра в Ульяновской области.

Напомним, что в общей сложности по стране медики выписали после лечения от коронавирусной инфекции 281 человека за все время распространения COVID-19.