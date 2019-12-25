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В России за сутки выписали 46 человек, переболевших коронавирусом
Сегодня, 11:14
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lesjasap

В России за сутки выписали 46 человек, переболевших коронавирусом

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Наибольшее количество выписок из больницы пришлось на Москву.

В России за сутки выписали 46 человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты отметили, что все пациенты отпущены домой в связи с улучшением состояния здоровья. Проведенные тесты на наличие COVID-19 показали у них отрицательный результат.

На данный момент известно, что больше всего вылечившихся от коронавируса находится в Москве. Медики выписали в регионе 28 человек. В Самарской области от инфекции избавились пятеро, в Татарстане и Башкирии - четверо. По два местных жителя врачи отпустили домой из больницы в ХМАО и Пермском крае. Один россиянин выписан из медицинского центра в Ульяновской области.

Напомним, что в общей сложности по стране медики выписали после лечения от коронавирусной инфекции 281 человека за все время распространения COVID-19.

Теги: коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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