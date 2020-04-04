Испытания вакцины от коронавируса на животных в России закончатся к концу апреля

Информация появилась в телефильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус" для телеканала "Россия-1".

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что испытания вакцины от коронавируса на людях может начаться к июню 2020 года. В настоящее время ее испытывают на животных – мышах, хорьках и низших приматах. В телефильме "Опасный вирус" появилась информация, что испытания закончатся к концу апреля.

Отмечается, что сейчас разрабатывается 26 разных вариантов вакцины на 6 технологических платформах. Лучшие варианты пойдут на доклинические исследования, после чего, в случае разрешения Минздравом РФ – отправится на клинические испытания с участием людей.

Ранее мы сообщали о том, что в фильме Наили Аскер-заде глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила развитие ситуации с коронавирусом в России как положительное. Страна идет по оптимистичному сценарию, заявила глава ведомства.

Видео: Y R / YouTube