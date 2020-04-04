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Жители Колпино продолжают выходить в парки и заниматься спортом несмотря на запреты

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Любители спорта шутят и утверждают, что "уже самоизолировались".

В субботу, 4 апреля, в Колпинском парке заметили людей, которые вышли на улицу заниматься спортом несмотря на запреты и призывы к самоизоляции. В распоряжении Piter.tv оказались кадры с разминкой присутствующих.
 
Спортсмены были дружелюбны и отметили, что "уже самоизолировались" и "соблюдают дистанцию в два метра". Однако эти заявления не остановили одного из них от попытки "чихнуть в телефон" снимавшему, хоть и в шутку.
 
Ранее в Смольном рассказали, как будут закрывать парки от горожан.
 
Видео: Piter.tv
Теги: запреты, изоляция, карантин, коронавирус, пандемия, парк, самоизоляция, спорт, улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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