Жители Колпино продолжают выходить в парки и заниматься спортом несмотря на запреты

Любители спорта шутят и утверждают, что "уже самоизолировались".

В субботу, 4 апреля, в Колпинском парке заметили людей, которые вышли на улицу заниматься спортом несмотря на запреты и призывы к самоизоляции. В распоряжении Piter.tv оказались кадры с разминкой присутствующих.

Спортсмены были дружелюбны и отметили, что "уже самоизолировались" и "соблюдают дистанцию в два метра". Однако эти заявления не остановили одного из них от попытки "чихнуть в телефон" снимавшему, хоть и в шутку.

Ранее в Смольном рассказали , как будут закрывать парки от горожан.

Видео: Piter.tv