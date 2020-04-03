Путин не исключил риск дефицита нефти

Саму ситуацию на энергетическом рынке президент назвал сложной.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что энергетическую отрасль в будущем может ждать острый дефицит нефти, когда спрос на топливо восстановится. Об этом президент сказал на тематическом совещании 3 апреля. Также ожидается, что дефицит привести к поднятию цен на черное золото.

Ситуацию на нефтяном рынке в целом Путин назвал сложной и отметил, что пандемия коронавируса привела к снижению спроса на топливо со стороны транспорта, промышленности и нескольких других ведущих областей-потребителей. Имеющееся положение бьет по финансово-экономической устойчивости нефтяной отрасли, подрывает инвестпрограммы и влияет на сохранение рабочих мест.

Но что ещё вызывает тревогу – безусловно, всё может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать. – подчеркнул президент

Ранее Путин заявил, что готов договориться с ОПЕК+ и США о сокращении мировой добычи нефти.

Фото и видео: kremlin.ru