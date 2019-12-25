Путин заявил, что готов договориться с ОПЕК+ и США о сокращении мировой добычи нефти

С рынка, считает президент, нужно убрать 10 млн баррелей в сутки.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов взаимодействовать с ОПЕК+ и Америкой по вопросу сокращения в мире добычу нефти. Российский лидер считает, что с рынка необходимо убрать порядка 10 миллионов баррелей в сутки, цитирует президента РБК.

Путин отметил, что сторонам нужно объединять усилия для балансировки рынка и сокращения добычи, а министр энергетики Александр Новак заключил, что для баланса необходимо привлекать таких крупных производителей, как Соединенные Штаты Америки. Такие страны могут стать ключевым партнером в актуальном нефтяном вопросе.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть.

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