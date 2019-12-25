Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 6 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 6 апреля в Петербурге зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса. Всего в Петербурге, по данным оперштаба, известно о 226 пациентах с коронавирусом, 3 человека умерли, 32 поправились.

Статистика по коронавирусу в России

В России зарегистрировали еще 954 случая коронавируса. За минувшие сутки от новой инфекции погибли 2 человека. Общее число зараженных в РФ на данный момент 6 343. За всё время от коронавируса в России скончались 47 человек, 406 пациентов выздоровели.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 6 апреля

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова горожанам разъяснили, какие предприятия смогут продолжить работу во время самоизоляции. Установленные запреты и ограничения не распространяются на жизнеобеспечивающие предприятия, в их числе медицинские учреждения и аптеки, а также на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости. Также на каникулы разрешили не уходить предприятиям, занимающимся ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами, кредитным организациям, непрерывно действующим (в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения) и промышленным предприятиям. Но для этого в Смольный нужно отправить определенные документы для законной деятельности. Например, за незаконную деятельность во время самоизоляции Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Оранж Стиль". Известно, что цветочный магазин находился возле дома 53 на Большом проспекте Петроградской стороны.

Коронавирус продолжает вводить новые форматы работы во многих городских учреждениях. Так, сеть магазинов "Вкусвилл" из-за угрозы распространения коронавируса тестирует новый формат работы . Часть магазинов решили превратить в киоски для самостоятельно вывоза заказов.

В понедельник, 6 апреля, в первой половине дня индекс самоизоляции Петербурга составил 3,3 балла из пяти. То, что в начале этой недели больше людей вышли на улицу, говорят очереди пенсионеров на почту и очереди пациентов в онкоцентр в Песочном. Также на Сенной всем желающим продают медицинские маски стоимостью от 100 до 1500 рублей.

В свою очередь петербургская благотворительная организация "Ночлежка" запускает акцию для бездомных людей "Ты не один". Для участия в акции достаточно собрать несколько пакетов с важными вещами и оставить их на скамейках, остановках или у заборов, чтобы бродяги могли взять их себе. Внутрь можно положить чай, печенье или конфеты, консервы, лапша или пюре быстрого приготовление, мыло, антисептик, зубные щетка и паста, влажные антибактериальные салфетки и носки.

Помимо этого, петербурженка, переболевшая коронавирусом, рассказала, как протекало её лечение и почему она боится заразиться ещё раз.

Коронавирус в России: последние новости за 6 апреля

Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус. С его помощью результат можно получить уже через час. Производство экспресс-теста будет налажено на территории Владимирской области. Также стала известна стоимость домашнего теста на коронавирус в России. По данным специалиста, пройти тест на наличие инфекции COVID-19 в домашних условиях заказчик может за 1250 рублей. Услуга по выезду медицинских сотрудников для забора биоматериала будет оплачиваться клиентами отдельно в зависимости от адреса проживания.

За границей до сих пор остаются россияне, которые не смогли вернуться на родину из путешествия. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, россияне, которые не могут вернуться в РФ из-за отмены авиасообщения, будут получать финансовую поддержку до того момента, пока не вернутся в РФ. Также Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. Он узнал, что в некоторых регионах людям запрещали проезжать на их территорию. Премьер-министр в связи с этим порекомендовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными.

Также 6 апреля в России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов. Продавать эти товары могут только компании, у которых есть фармацевтическая лицензия.

Фото: Piter.TV