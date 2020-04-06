Видео: на Ударников у почты собралась очередь из пенсионеров

Очередь собралась ещё до открытия учреждения.

В Петербурге не все пожилые люди соблюдают обязательный режим самоизоляции. Так один из местных жителей снял больную очередь у почты.

Толпа, состоящая в основном из пенсионеров была замечена на проспекте Ударников. Некоторые стали негативно реагировать на то, что их снимают, при том, что снималась толпа, а не отдельно взятые лица.

Можно предположить, что пенсионеры хотят получить свою пенсию, но из-за ситуации с коронавирусом было решено, что все будут получать пенсии дома. Небольшое скопление в этом же отделении было замечено и на выходных.

Очередь также сегодня была замечена в отделении Почты России на Планерной 47к2.

Фото: Piter.TV

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