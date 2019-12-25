Каждый месяц в отделениях получают пенсии почти триста тысяч человек.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге будут доставлять пенсии на дом из-за коронавируса. Об этом сообщают в "Почте России" Северной столицы.

В организации отметили, что каждый месяц в отделениях получают пенсии 300 тысяч человек. При этом 114 тысяч пенсионеров получают дома. В "Почте России" заявили, что любой пенсионер может позвонить в отделение и попросить почтальона доставлять выплаты прямо по месту жительства.

Напомним, что в условиях коронавирусной инфекции пенсионеры находятся в группе риска.

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