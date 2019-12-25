Политех частично перевел сотрудников на удаленную работу

Удалённо будут трудиться работники, имеющие малолетних детей и детей школьного возраста, а также люди старше 65 лет.

В пятницу, 20 марта, стало известно, что сотрудников СПбПУ Петра Великого перевелисотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает пресс-службе учреждения.

В университете отметили, что в первую очередь на удаленную работу переходят те сотрудники, которые имеют несовершеннолетних детей. Также дистанционно будут работать сотрудники старше 65 лет.

"Мы заботимся о наших сотрудниках, поэтому на удаленную работу в первую очередь перевели тех, кто находится в зоне риска", —сказано в сообщении.

Приказ подписал ректор СПбПУ Андрей Рудской 19 марта.

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