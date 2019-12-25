Политех частично перевел сотрудников на удаленную работу

В пятницу, 20 марта, стало известно, что сотрудников СПбПУ Петра Великого перевелисотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает пресс-службе учреждения.
В университете отметили, что в первую очередь на удаленную работу переходят те сотрудники, которые имеют несовершеннолетних детей. Также дистанционно будут работать сотрудники старше 65 лет.
"Мы заботимся о наших сотрудниках, поэтому на удаленную работу в первую очередь перевели тех, кто находится в зоне риска",
—сказано в сообщении.
Приказ подписал ректор СПбПУ Андрей Рудской 19 марта.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов проинспектировал хлебный завод "Арнаут".
Фото:pixabay
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