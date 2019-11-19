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Беглов проинспектировал хлебный завод "Арнаут"
Сегодня, 13:46
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Беглов проинспектировал хлебный завод "Арнаут"

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На предприятии контролируют соблюдение чистоты и безопасности при производстве.

В пятницу, 20 марта, хлебозавод "Арнаут" проверили на соблюдение норм безопасности производства продуктов питания. Визит предприятию нанес губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Как выяснилось, на предприятии давно ввели систему мер дезинфекции, поэтому все сотрудники моют руки антибактериальным мылом, обрабатывают кожу антисептиком, проходят через измерение температуры тепловизором. Иначе в цех никто не попадет. Также при в ходе в каждое техническое помещение и санузел установлены специальные дезинфицирующие коврики, обрабатывающие подошву обуви. Посетители и сотрудники ежедневно проходят инструктаж по технике безопасности. 

Кроме того, на заводе работает лаборатория по контролю качества и безопасности выпущенного хлеба и хлебобулочных изделий. Продукция проходят многостадийную экспертизу.

Ранее мы рассказывали, что фабрику Гота в Петербурге признали памятником культуры.

Фото: прес-служба Смольного

Теги: нормы безопасности, производство, хлебозавод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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