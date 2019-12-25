В здании смоляного корпуса сохранилось историческое производственное оборудование.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что фабрику Гота в Петербурге признали памятником культуры. Об этом сообщили в пресс-службе сообщили Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Канатная фабрика Гота находится на Петровском проспекте. В состав ансамбля входят четыре корпуса. Отмечается, что в здании смоляного корпуса сохранилось историческое производственное оборудование. В ведомстве рассказали, что здание выполнено из кирпича с применением металлических, деревянных и монолитных железобетонных конструкций.

Фабрика основана в 1790-х годах.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены построить над Невой канатную дорогу.

Фото:gov.spb.ru